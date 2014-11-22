В 16.00 украинцы общенациональной минутой молчания почтили память жертв Голодомора.

После чего были зажжены свечи памяти по умершим от голода в Украине.

Как сообщает ТСН, на долю Украины выпали три больших голодомора, произошедшие в прошлом веке во времена СССР, – в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах.

Апелляционный суд Киева четыре года тому назад определил окончательное число жертв Голодомора в Украине в 1932-33 годах - 10 млн. 63 тыс. человек погибли от голода. Это – четверть населения нынешней Украины.

Пик голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирали 17 людей ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 тысяч - ежедневно.