Яценюк и члены правительства почтили память жертв голодоморов в Украине

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и члены правительства приняли участие в церемонии чествования памяти жертв голодоморов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, они возложили цветы к памятнику «Дети Голодомора» в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

На церемонии присутствовали представители религиозных конфессий.

Вместе со всей Украиной присутствующие почтили память жертв голодоморов минутой молчания.