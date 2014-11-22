В Харькове в память о погибших во время Голодомора выложили крест со свечей

В Харькове память погибших во время Голодомора почтили молитвой у креста в Молодежном парке и большим крестом со свечей на площади Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции сначала возложили цветы, хлеб и колосья пшеницы к подножию креста, установленного в память о погибших, а затем помолились за них вместе со священниками, которые представляли разные конфессии.

После молебна харьковчане с национальными украинскими флагами двинулись шествием к площади Свободы. Там все желающие приобщились к выккладыванию со свечей большого символического креста, а затем, после трансляции обращения президента Украины Петра Порошенко, почтили память о погибших минутой молчания.