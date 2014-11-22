В Ивано-Франковске состоялось вече-реквием в память жертв Голодомора

20:26, 22 ноября 2014
Общество
0

Сегодня в Ивано-Франковске состоялось вече-реквием в память жертв Голодомора в Украине. 

Как передает корреспондент УНИАН, на Вечевом майдане были приспущены государственные флаги с черными лентами, из выложенных на мостовой свечей горела большая свеча памяти. Участники вече-реквиема присоединились к всеукраинской минуте молчания. Затем священники с участниками произнесли молитву ”Отче наш”. 

Затем актеры продекларировали воспоминания очевидцев о голоде, которые записаны в разных регионах Украины. В завершение вече его участники спели духовный Гимн Украины ”Боже Великий, единый...” После этого с зажженными свечами по центральным улицам города прошло шествие памяти к Мемориальному скверу, где возле Креста памяти жертвам коммунистических репрессий священники традиционных христианских конфессий отслужили панихиду. 

В траурных мероприятиях приняли участие почти 500 человек.

Справка УНИАН. На Прикарпатье в 1932-1933 годах не было голода, поскольку область была присоединена к УССР в сентябре 1939 года. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter