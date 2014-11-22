В Хмельницком почтили память 35 тысяч жителей области, погибших от Голодомора

В Хмельницком жители, представители власти и духовенства почтили память жертв Голодомора и политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, по центральным улицам областного центра прошло скорбное шествие, насчитывавшее около 2 тыс. человек.

Вблизи “Ангела Скорби” состоялась панихида по жертвам голодомора. После молитвы участники мемориального мероприятия почтили умерших от голодомора минутой молчания и возложили траурные венки, цветы, композиции из ржаных и пшеничных колосков, установили лампады и свечи.

“Тогдашние события я не могу назвать никак, кроме геноцида. Когда у нас бушевал голод, мне было 9 лет. Страшные годы. Голод застал меня в родном селе Терешовцы, что в Хмельницком районе. Я исследовал одну из улиц этого села. На ней проживало 152 человека в 35 хозяйствах. Из них погибло 72 человека - это почти каждый второй. Страшное бедствие. Хоронили людей не по-человечески. Страшно вспоминать”, - отметил свидетель Голодомора, 93-летний Александр Грех.

Справка УНИАН. Согласно архивным документам, в Хмельницкой области около 35 тысяч жителей умерли от голода. В их честь установлено более 800 памятных знаков.