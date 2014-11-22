В Житомире почтили память 40 тыс. земляков, погибших от голодоморов

В Житомире сегодня состоялись мемориальные мероприятия ко Дню памяти жертв геноцида украинского народа 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, чтобы почтить память погибших от голода, традиционно представители власти и общественности (более 200 человек) собрались в центре города и провели митинг-реквием возле памятного знака жертвам голодомора ”Скорбящий Ангел” на Майдане Путятинскому.

В мероприятии приняли участие руководители и представители власти города, духовенства и общественность. Люди собрались здесь, чтобы во время митинга-реквиема и панихиды вспомнить всех, кто умер в мирное время от голода.

На мероприятии отмечалось, что жителей Житомирщины объединяет общая история, в которой, кроме побед и достижений, есть трагические страницы.

По дарнным председателя ОГА Сергея Машковского, лишь на Житомирщине от голодомора пострадали 850 населенных пунктов, 18 из которых уже нет на карте.

”Исследователи установили 40 тыс. имен жертв трагедии и обнаружили 76 мест массовых захоронений жертв голода. С каждым годом все меньше остается живых свидетелей трагедии. Я низко кланяюсь тем, кто прошел через этот ад. Вечный покой всем, кто принял мученическую смерть. Пусть души умерших знают, что мы о них помним»,- отметил председатель ОГА.

Участники митинга присоединились к общенациональной минуте молчания и приняли участие в акции «Зажги свечу памяти».