В Полтаве состоялся реквием и молебен по погибшим в 1932-1933 годах

Сегодня в Полтаве почтили память жертв голодоморов.

Как передает корреспондент УНИАН, полтавчане собрались на Театральной площади, где состоялся реквием ко Дню памяти жертв голодоморов и политических репрессий в Украине. На сцене выступил ансамбль «Полтава» областной филармонии им. Николая Лысенко.

Впоследствии возле Полтавского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. Николая Гоголя началась общенациональная акция “Зажги свечу”. Общественные активисты и руководство области зажгли свечи в память о жертвах трагедии. А потом сотни полтавчан двинулись крестным скорбным шествием к Соборной площади.

Дойдя до Свято-Успенского кафедрального собора, участник акции поставили под его стены лампадки и зашли в храм, где состоялся поминальный молебен.

Также в Государственном архиве Полтавской области открыли тематическую документальную выставку. Она посвящена страшным голодным годам, которые охватили украинский народ в 1932-1933 годах. Выставка продлится до начала декабря. За этот период в архиве планируют провести тематические уроки для учащихся и студентов.