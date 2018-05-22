Что должен сделать верующий человек, чтобы распорядиться своим телом после смерти – советы юриста

Верховная Рада 17 мая приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку», который направлен на подпись Президенту Украины.

В Украинской Православной Церкви раньше, изучая законопроект, обращали внимание на много противоречий и неурегулированных вопросов.

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Правоведы, в свою очередь, задумывались над тем, кто именно будет вести реестры, указанные в Законе, как будет осуществляться защита реестров и данных, заботясь также о том, что передача и ведение реестров данных негосударственными учреждениями могут быть некорректными.

До принятия Закона также отмечалось противоречие его положений нормам международного права и действующего в Украине законодательства, о чем также указано в заключении Главного научно-экспертного управления, замечаниях Главного юридического управления и в заключении о соответствии проекта требованиям антикоррупционного законодательства.

Но Закон принят, следовательно, если Президент его подпишет, именно в соответствии с ним будет происходить государственное регулирование в сфере трансплантации органов и других анатомических материалов человека.

Принятый Закон поднял вопрос, над которым задумались верующие различных конфессий, которые по религиозным или (и) собственным убеждениям не хотят, чтобы после смерти их органы пересаживали другим людям, или наоборот - хотят. Чтобы разобраться в юридической плоскости этого вопроса, проект «УНИАН-Религии» обратился за разъяснениями к частному нотариусу Киевского городского нотариального округа Виктории Кристовой.

Что делать верующему человеку, который чувствует, что не хочет, чтобы после смерти его органы были трансплантированы другому человеку, и принял решение утвердить это нотариально? Как сообщить государству о своем несогласии на изъятие органов и других анатомических материалов после смерти? Что будет происходить, в случае подписания Закона Президентом Украины?

Никто такое важное решение, как согласие или несогласие на участие в донорстве органов и анатомических материалов, не может и не имеет права принимать за человека или без его ведома. В разделе IV указанного Закона, в частности, в статье 16 «Предоставление согласия или несогласия на изъятие анатомических материалов у умерших», говорится, что каждый совершеннолетний имеет право выразить свое согласие или несогласие на посмертное донорство как лично, так и через своего уполномоченного представителя, например другого члена семьи. При этом свое решение, как и представителя, можно менять. Касаемо детей определено, что в отношении лица в возрасте до 18 лет согласие на изъятие анатомических материалов из тела для трансплантации и (или) изготовления биоимплантатов может быть предоставлено ​​родителями или другими законными представителями ребенка.

Резюмируя суть статьи 16, можно сделать вывод, что после вступления в силу Закона Кабинет Министров Украины принять постановление, которое определит форму и образец письменного заявления о согласии или несогласии на посмертное донорство. Также - письменного заявления об отзыве согласия или несогласия; письменного заявления о назначении, замене и отзыве полномочного представителя и порядок их представления; порядок внесения отметки в удостоверение водителя и об изменении этого волеизъявления, которые устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

То есть речь идет о взаимодействии многих государственных министерств и учреждений исполнительной власти, в частности Министерства здравоохранения Украины, полиции, Государственной миграционной службы Украины и так далее.

По содержанию норм и положений Закона, Министерство здравоохранения Украины должно создать Единую государственную информационную систему трансплантации, которая будет включать в себя несколько реестров, в которые будут внесены все данные о лицах, нуждающихся в трансплантации органов и других биологических и анатомических материалов, и сведения о лицах, которые хотят стать донорами, а также лиц, которые отказываются от добровольного донорства. Обмен данными будет происходить между органами исполнительной власти, в зависимости от их полномочий и функций, определенных Законом в данном случае.

В частности, сначала в Законе указано, что в реестр волеизъявления на посмертное донорство и назначении полномочного представителя должны быть внесены данные о каждом, кто предоставит заявление о согласии или несогласии на посмертное донорство.

Вполне понятны волнения и опасения людей. Невозможно никого силой заставить стать донором. Да, очень хорошо, когда человек желает после смерти спасти жизни других людей, но это должно быть актом самопожертвования и свободного волеизъявления с полным осознанием последствий и процедуры. Человек, который желает совершить этот акт самопожертвования, должен быть уверен в том, что его добрые намерения не будут использованы в незаконных или преступных целях. Каждый из нас должен принимать такое решение только с чувством и пониманием того, является ли он полностью защищенным от возможных злоупотреблений.

На данном этапе для того, чтобы отказаться от донорства или согласиться на него, желательно дождаться соответствующих нормативных и распорядительных актов от Кабинета Министров, других органов исполнительной власти по этому вопросу, и по установленному образцу сделать заявление, подпись на котором должна быть удостоверена нотариально. Указанное заявление надо подать в том порядке и тем способом, как будет определено дополнительно. Делать это сейчас преждевременно.

В случае вступления Закона в силу, каков должен быть алгоритм действий тех, кто хочет согласиться или отказаться от посмертного донорства?

Надо обдумать все «за» и «против» и принять решение о согласии или несогласии с донорством. После этого нужно взять паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), прийти к нотариусу и заявить о желании составить заявление о согласии на донорство или отказе от него. Нотариус устанавливает личность, убеждается в том, что человек действительно понимает в полном объеме о чем говорится в заявлении; консультирует относительно того, какая форма установлена для такого заявления и составляет со слов в соответствии с установленной законодательством формой; знакомит с содержанием, разъясняет все специальные термины и удостоверяет подлинность подписи под заявлением.

Заверение подписи означает, что этот документ подписали именно вы в присутствии нотариуса, на специальном нотариальном бланке, а не неизвестно кто вместо вас, неизвестно где и когда. В любое время вы имеете право изменить свое мнение и составить другое заявление. Например, если вы раньше отказались от донорства, то потом вы имеете право дать согласие или назначить уполномоченного представителя из числа лиц, которым вы доверяете, который в случае вашей смерти примет соответствующее решение по распоряжению органами и анатомическими материалами и будет уполномочен на предоставление разрешения на совершение действий, которые будут выполняться с телом после смерти.

Все действия такой уполномоченный представитель будет совершать в зависимости от обстоятельств, в том числе предотвращая злоупотребления. Это должен быть человек, в котором вы уверены. Все должно происходить только в рамках закона, без принуждения или чьего-то влияния.

Если вы приняли решение стать донором, но потом передумали, то также составляется соответствующее заявление, нотариус заверяет подпись и может по вашему поручению передать заявление соответствующим государственным органам, ответственным за внесение данных в реестр и в ваши личные документы. Например, вы можете поручить нотариусу передать ваше заявление в Министерство здравоохранения Украины или другому учреждению, которому государством будет поручено администрирование реестра.

Даже передать через нотариуса ваше заявление в полицию и Государственную миграционную службу Украины, которая выдает паспорта гражданам Украины, с требованием внести сведения в паспорт гражданина Украины и удостоверение водителя. Попросить учреждения сообщить о том, когда и по какому адресу вы можете прибыть, чтобы данные об отказе были внесены в ваши документы и в соответствующие реестры.

После принятия Закона его авторы уже говорили в СМИ о том, что заявления о согласии или несогласии на трансплантацию органов после смерти, будут подписываться перед получением водительского удостоверения. В том числе, как и воспитательное мероприятие для предотвращения нарушений правил дорожного движения и воспитания сознательности и ответственности у людей.

Но непонятно, как будут вноситься отметки в водительские удостоверения и соответствующие базы данных по тем документам, которые уже выданы до момента вступления в силу обсуждаемого Закона. Речь идет именно о волеизъявлении и активных действиях в этом волеизъявлении, если вы, например, хотите сообщить о несогласии и убедиться, что все выполнено правильно. Но это должно быть совершено в порядке, предусмотренном законодательством, чтобы не было возможности заявить о недействительности отказа. Не стоит спешить сейчас и делать заявление. Надо дождаться соответствующих нормативных и регуляторных актов и сделать все в соответствии с законодательством.

Что может помешать оперативной идентификации волеизъявления человека или привести к спорным вопросам?

Копия такого заявления не хранится в делах нотариуса и не входит в дела архивного хранения. В реестре нотариальных действий остается запись о том, под каким заявлением засвидетельствована подлинность вашей подписи с указанием краткого содержания такого заявления, например: «Засвидетельствована подлинность его подписи на заявлении о согласии на изъятие анатомических материалов...» или «Засвидетельствована подлинность его подписи на заявлении о несогласии на изъятие анатомических материалов...»

Что же делать в таком случае?

Я бы рискнула изучить вопрос внесения согласия или несогласия на участие в донорстве в завещание. Вносить эти распоряжения в завещание надо отдельными пунктами, кроме тех, которые касаются распоряжений имуществом после смерти. А потом можно составить об этом соответствующие дополнительные заявления, касающиеся только этого положения завещания - о согласии или несогласии на донорство.

Это сложнее и имеет большую документальную нагрузку, но копия завещания и документов, на основании которых устанавливалось лицо завещателя, хранится в делах (архиве) нотариуса, который удостоверил завещание, и в любой момент по требованию гражданина может быть выдан дубликат завещания в случае потери. Или же копия завещания может быть предоставлена по требованию соответствующих государственных органов и суда, в порядке, установленном законом, и при условии соблюдения требований к сохранению нотариальной тайны.

Если вопрос будет рассматриваться в суде, по решению которого будет предоставлена заверенная нотариусом копия завещания, можно и после смерти человека убедиться, действительно ли он давал согласие на участие в донорстве или выражал несогласие. Но, составляя завещание, надо понимать несколько важных вещей.

Распоряжение о согласии или несогласии использования органов и анатомических материалов в программах донорства является распоряжением неимущественного характера. Следует иметь в виду, что завещания, состоящие исключительно из предписаний неимущественного характера, признаются недействительными. Так что в завещании должны быть распоряжения на случай смерти как имущественного, так и неимущественного характера.

Завещание - это очень важный документ, который во многих случаях помогает решить вопрос о наследовании и исполнении воли завещателя между наследниками мирным путем, без осложнений и разлада в отношениях. Завещание - это юридически оформленная воля, для выполнения ее после смерти. Согласно статье 1233 Гражданского кодекса Украины, завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Принцип свободы завещания, как один из основных, состоит в праве завещателя завещать свое имущество или право по своему усмотрению, изменить или отменить свое завещание в любое время.

Завещатель самостоятельно определяет объем того, что передается по наследству, он может охватить завещанием права и обязанности, которые ему принадлежат на момент составления завещания, а также те, которые могут ему принадлежать в будущем, завещать все имущество или его часть.

Кроме того, согласно статье 1240 Гражданского кодекса Украины, завещатель вправе возложить на наследников или других лиц-распорядителей завещания обязанности по выполнению указаний неимущественного характера, например выразить волю относительно места и обряда захоронения, или завещатель может обязать наследника к совершение определенных действий, направленных на достижение общественно- полезной цели.

Если исходить из норм закона, можно прямо в завещание, кроме пунктов, касающихся порядка распоряжения принадлежащим имуществом после смерти, внести положение о том, высказываете вы согласие на участие в донорстве, и могут ли анатомические материалы быть использованы в трансплантации, или вы выразили свое несогласие на донорство. Более того, завещание может быть удостоверено при свидетелях. Это еще больше обезопасит от злоупотреблений, если в них есть опасения.

После заверения завещания составляется заявление в установленной форме и направляется в соответствующие органы исполнительной власти. Этим заявлением вы сообщаете, что вами было составлено завещание, отмечается, кем и когда оно удостоверено, а также то, что, кроме имущественных, в него внесен вопрос о согласии или несогласии на изъятие анатомических материалов из тела после смерти.

Надо теперь дождаться, будет ли Закон подписан Президентом, и соответствующих нормативных актов Кабинета Министров и других органов исполнительной власти и государства, которыми будут утверждены формы заявлений на согласие или отказ.

Общалась Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии».