В Виннице представители Совета Церквей рассказали школьникам о семейных ценностях

Представители областного Совета Церквей Винницкой области провели в городских школах цикл воспитательных часов на духовно-нравственную тематику.

Воспитательные часы духовно-нравственной направленности начались 23 апреля и продолжались в течение месяца. К их проведению присоединились представители семи конфессий, которые посетили 34 школы Винницы, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Членами областного Совета Церквей и религиозных организаций решено тематические беседы посвятить теме: «Христианские ценности в семье и обществе».

В рамках воспитательных часов, проведен литературный конкурс на тему: «Христианские ценности в современной семье» и конкурс на лучшую школьную выставку «Пасхальный праздник».

К литературному конкурсу присоединились 3 школы и Винницкий транспортный колледж, которые прислали на рассмотрение секретариата Совета Церквей 139 произведений-размышлений. Победители будут награждены ценными подарками и паломническо-туристической поездкой.