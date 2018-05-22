В Нежине полиция задержала подозреваемого в ограблении церкви

Полицейские Черниговщины разоблачили злоумышленника, который ограбил церковь.

Полицейские Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области разоблачили 38-летнего грабителя, который открыто завладел электрическим кабелем с территории местной церкви, сообщает Полиция Черниговщины.

Утром 21 мая в полицию обратился староста одной из нежинских церквей с заявлением об ограблении. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Заявитель сообщил правоохранителям, что неизвестное лицо открыто завладело электрическим кабелем длиной полсотни метров с территории церкви.

Получив приметы злоумышленника и проведя комплекс оперативно-розыскных действий, полицейские вышли на ранее судимого 38-летнего горожанина. Злоумышленник признался в содеянном. В дальнейшем правоохранители изъяли у него похищенный кабель.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 186 УК Украины («Грабеж» – наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 120 до 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет).

Продолжается досудебное расследование и проверяется причастность грабителя к другим подобным преступлениям.