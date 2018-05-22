На Тернопольщине в похищении 28 тысяч гривен, собранных на ремонт храма, подозревают цыган

14:13, 22 мая 2018
Общество
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На Тернопольщине украли 28 тысяч гривен, собранных на ремонт храма, иллюстративное фото / zz.te.ua

Как сообщает "За Збручем", женщина оставила деньги в своем доме, а туда, по версии соседки, заходили неизвестные лица ромской национальности, которые в тот день скупали в селе перья.

Сообщение о краже поступило в полицию от 62-летней жительницы села Цеценевка. Женщина заявила о том, что неизвестные проникли в ее дом и из сумки похитили 27 900 гривен. Деньги являются собственностью церковной общины, а у нее, как материально ответственного лица сохранялись в связи с тем, что в храме продолжаются ремонтные работы. Потерпевшая призналась, что воры попали в квартиру свободным доступом, ведь двери были не заперты.

Выясняя обстоятельства совершения кражи, правоохранители установили, что в тот день в селе были скупщики перьев. Одно из таких лиц ромской национальности, которое выходило из дома потерпевшей, видела соседка.

Полицейские проводят оперативные меры, чтобы задержать подозреваемых.

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