В Днепре произошла стычка между сторонниками и противниками создания ЕПЦ

Под Днепропетровским областным советом 21 мая верующие Украинской Православной Церкви провели акцию протеста против создания Украинской Поместной Церкви.

«Мы против президентской автокефалии», - сказал один из митингующих.

Верующие пришли с детьми и мирно молились под стенами областного совета. Чтобы помешать акции протеста к ним вышли около 50 активистов с плакатами.

«Между сторонами начались столкновения, толкотня и даже плевки в лицо. Пока одни читали молитвы, другие пели гимн Украины и народные песни», - говорится в сюжете ТСН.

Перерасти схватке в масштабную драку помешали правоохранители, которые оцепили митингующих, чтобы не допустить очередной провокации.

По материалам ТСН, «Информатор».