В Днепре произошла стычка между сторонниками и противниками создания ЕПЦ
12:37, 22 мая 2018Общество
414
Верующие УПЦ провели акцию протеста против создания Украинской Поместной Церкви / dp.informator.ua
Под Днепропетровским областным советом 21 мая верующие Украинской Православной Церкви провели акцию протеста против создания Украинской Поместной Церкви.
«Мы против президентской автокефалии», - сказал один из митингующих.
Верующие пришли с детьми и мирно молились под стенами областного совета. Чтобы помешать акции протеста к ним вышли около 50 активистов с плакатами.
«Между сторонами начались столкновения, толкотня и даже плевки в лицо. Пока одни читали молитвы, другие пели гимн Украины и народные песни», - говорится в сюжете ТСН.
Перерасти схватке в масштабную драку помешали правоохранители, которые оцепили митингующих, чтобы не допустить очередной провокации.
По материалам ТСН, «Информатор».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter