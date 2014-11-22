Сегодня в Львове и Славянске пшеничными колосками напомнят о трагедии Голодомора

Сегодня 22 ноября в Львове на площади перед памятником Т. Шевченко молодежь будет раздавать памятные открытки, свечи и пшеничные колоски.

В листовках каждый сможет прочитать о Голодоморе 1932-1933 годов, а пшеничные колоски символизируют закон «О пяти колосках» от 7 августа 1932 года.

Одновременно акция пройдет в городе Славянске, куда также предварительно передали пшеничные колоски со Львова.

Об этом сообщает сайт Западная информационная корпорация со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Организатор мероприятия - общественная организация «Молодежь за перемены».

Также молодежь призывают присоединиться к общенациональной акции «Зажги свечу жертвам памяти Голодомора», который состоится 22 ноября в Львове на площади перед памятником Т. Шевченко.