На Одесщине мужчина снял с пенсионерки нательный крест и цепочку, и требовал деньги

Измаильские правоохранители установили злоумышленника, который совершил разбойное нападение на пенсионерку.

Как сообщает Измаильский отдел полиции в Одесской области, желая быстро поживиться, 26-летний житель с. Камышевка не нашел другого способа, как ограбить старушку-односельчанку. Ночью он проник в ее дом и стал требовать деньги. Столкнувшись с сопротивлением, злоумышленник начал избивать старушку, пока та не отдала две тысячи сбережений. Их оказалось мало преступнику, он снял с потерпевшей золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся.

Получив сообщение о совершении разбоя, правоохранители немедленно прибыли на место происшествия. Имея подробное описание похищенных украшений, работники полиции проверили местные ломбарды и выяснили, куда злоумышленник сдал золотые изделия. Вскоре установили и личность преступника.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Измаильским судом ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. За совершенное особо тяжкое преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается», - сказал полковник полиции Роман Галкин.