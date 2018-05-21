На Житомирщине сгорела церковь

В Житомирской области сгорела деревянная церковь.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в деревянном здании Свято-Успенской Украинской православной церкви в с. Годиха Романовского района поступило около часа ночи. Местный житель рассказал, что увидел в окне церкви огонь.

По адресу были направлены дежурный караул 26-й Государственной пожарно-спасательной части. Также дополнительно на помощь выехали бойцы части специальной пожарной техники из Житомира.

"На месте происшествия выяснилось, что огонь уже успел охватить все здание. Из-за высокой температуры до прибытия оперативно-спасательного подразделения местные жители не могли самостоятельно принять меры по ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось локализовать пожар в 2:10, и полностью ликвидировать - в 5:20.