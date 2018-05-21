Двух пьяных мужчин, которые обокрали храм УПЦ в Хмельницкой области, задержали за 10 минут

Двое жителей Днепра в Хмельницкой области обокрали церковь.

Воры похитили из церкви иконы и деньги, но были замечены настоятелем храма, который отобрал у них имущество и вызвал полицейских. Правоохранители в течение 10 минут разыскали и задержали грабителей в прилегающей к церкви лесополосе, передает "Depo.Хмельницкий" со ссылкой на СК ГУНП.

"На линию 102 поступило сообщение от 60-летнего настоятеля храма УПЦ, что в городе Волочиск, который сообщил о том, что двое неизвестных ему лиц зашли в церковь, откуда похитили две иконы, восковые свечи и деньги из ящика для пожертвований в сумме 150 гривен", - говорится в информации полиции.

Грабителями оказались двое жителей города Днепр 32 и 35 лет, которые работали в районе на аграрном предприятии. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. На момент совершения преступления мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сейчас следственные действия продолжаются.