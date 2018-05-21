В Одессе состоялся II-й православный межприходской турнир по волейболу

Вчера, 20 мая, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела на поле спорткомплекса НУ "Одесская юридическая академия" состоялся II-й православный межприходской турнир по волейболу.

В состязании приняли участие команды 14 одесских храмов, монастырей и духовной семинарии, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

За звание лучших волейболистов соревновались члены молодежных клубов Спасо-Преображенского и Успенского соборов, Иверского и Ильинского монастырей, Одесской духовной семинарии, Свято-Алексеевского, Знаменского, Владимирского, Казанского храма, храмов Споручницы грешных, Луки и Валентины, Рождества Богородицы, а также храмом в честь Князя Владимира и Людмилы княгини Чешской и Святителя Димитрия Ростовского.

Первое место в турнире заняла команда Свято-Алексеевского храма, второе - команда Ильинской молодежки "Православное поколение", третье - команда под названием «Соборяне» (Свято-Преображенский собор).

Все участники соревнований получили грамоты и мячи, а победителям достались памятные кубки.

Диакон Олег Можаров, куратор спортивного направления в Молодежном отделе Одесской епархии УПЦ, отметил, что "спорт не только объединяет православную молодежь, но и дает возможность воцерковить молодежное поколение".