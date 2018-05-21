Во Львове стартовала международная конференция «История религий в Украине»

Во Львове 21 мая началась XXVIII Международная научная конференция «История религий в Украине».

Как сообщает Рrostir.museum, к участию в работе религиоведческого форума зарегистрировались более 100 ученых, религиоведов, музейщиков, искусствоведов, представителей духовенства почти из всех областей Украины, а также из Польши, Беларуси, Чехии. Их (77 участников) исследования опубликованы в двухтомнике научных трудов «История религий в Украине», которые будут напечатаны к началу конференции.

В течение трех дней ученые будут представлять результаты своих исследований в секциях «Историческое развитие религий», «Философия. Политология. Этнология», «Сакральное искусство», двух круглых столов «Армянская Церковь в Украине: от истоков до современности» и «Успенский собор и Крилоская гора княжеского Галича: проблемы сохранения и формирования социокультурного и сакрального пространств».

Пленарное заседание посвящено проблемам канонического признания автокефалии Украинской поместной церкви.