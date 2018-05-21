В Виннице состоялось многолюдное шествие "В защиту жизни и семьи"

Несколько тысяч человек приняли участие в шествии «В защиту жизни и семьи», которое состоялось 20 мая в Виннице в рамках Всеукраинской акции «Счастливая семья – крепкая Украина!».

Шествие было организовано ОО «Время и Жизнь» при поддержке Винницкого Совета Церквей и религиозных организаций, Совета национально-культурных обществ Винницкой области и ряда общественных организаций, сообщает "Vinnytsia PressPoint".

Как отметили организаторы, цель проведения шествия «В защиту жизни и семьи» заключается в том, чтобы привлечь внимание к проблемам семьи и детей в Украине, объединить усилия представителей органов власти и общественности для защиты ценностей украинской семьи и формирования государственной семейной политики, основанной на традиционных библейских ценностях. Эта цель объединила представителей различных конфессий, общественных организаций, национальных сообществ и просто неравнодушных граждан, которые присоединялись к шествию на протяжении всего маршрута.

В центральном парке, на сцене, перед участниками шествия выступили организаторы и представители Совета Церквей. После выступлений представителей Совета Церквей состоялся концерт коллективов национальных обществ Винницкой области, которым они выразили свою поддержку данной акции. Организаторы шествия сообщили, что Винница присоединилась к более чем 50 городам Украины, где уже прошли или еще будут проведены подобные мероприятия.