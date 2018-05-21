Более 150 детей приняли участие в спортивно-паломническом переходе в Одессе

В субботу, 19 мая, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в Одессе прошел III-й спортивно-паломнический переход «Дорога к Слову», посвященный Дню памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских.

На протяжении двенадцати километровой дистанции дети и взрослые посещали храмы, слушали рассказы из истории города, по дороге сочиняли стихи на заданные темы, учили стихи классиков, которые задавали им организаторы и выполняли квестовые задания, а на финише проходили итоговый большой квест по теме перехода. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

В этом году на старт вышло 157 человек - учащиеся воскресных школ города и епархии с вожатыми - педагогами и родителями. Всего было 13 команд. «География» команд-участниц в этом году - от села Дачное Беляевского района до г. Черноморска.

После молитвы о путешествующих переход стартовал от памятника великой поэтессы Анны Ахматовой на 12-й станции Большого Фонтана.

Участники посетили храм св. равноап. Марии Магдалины, прошли по Трассе Здоровья, традиционно побывали у памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию возле филологического факультета Одесского национального университета им. И.И.Мечникова на Французском бульваре, поклонились памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы, остановились у Александровской колонны.

Везде звучала поэзия и песни, на переходе царила атмосфера дружелюбия, взаимопомощи и творчества, отмечают организаторы.

Финишировали команды в Свято-Архангело-Михайловском монастыре, где был отслужен благодарственный молебен.