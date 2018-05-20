В Международный день музеев, 18 мая, Святогорский заповедник провёл международную акцию «Ночь в музее».

Международная акция «Ночь в музее» проходила в Историческом музее Святогорского историко-архитектурного заповедника (СГИАЗ), сообщается на сайте Святогорской лавры.

В этом году на мероприятии присутствовало около 60 человек, в числе почётных гостей был приглашён митрополит Святогорский Арсений.

Международная акция «Ночь в музее» в этот раз проходила в необычном музыкальном формате и посвящена была одному из величайших гениев музыкального искусства, выдающемуся немецкому композитору ХІХ века - Людвигу Ван Бетховену (1770–1827) и его творческим связям со Святыми Горами.

Автором проекта «Квартеты Бетховена в Святых Горах» и ведущей мероприятия была завдующая отделом Исторический музей Анна Соляник.

Как отметили организаторы, в программе вечера прошло театрализованное представление «Переписка композитора Людвига Ван Бетховена с просветителями Слободской Украины» и музыкальный концерт с исполнением произведений композитора, помимо экскурсии по самому музею.

«Ночь в музее» или «Ночь музеев» - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи мира открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции - показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодёжь.