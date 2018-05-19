В Запорожье стартовал велопробег «Козацька проща»

Вчера, 18 мая, с территории Архиерейского собора в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Запорожье стартовал традиционный велопробег «Козацька проща».

Пробег приурочили к 1030-летию Крещения Руси, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Перед началом маршрута был отслужен молебен о путешествующих, который совершил клирик Архиерейского собора в честь Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Вячеслав Власенко. Помолившись, велопаломники оправились в дорогу.

В этом году им предстоит преодолеть свыше 150 километров. Из Запорожья они проедут до села Великая Знаменка, далее в город Энергодар, минуя город Каменка-Днепровская и близлежащие села.

Среди тех, кто принимает участие в велопробеге, есть и представители духовенства Запорожской епархии: протоиереи Александр Еремин и Геннадий Елин, иерей Николай Сукач, протодиакон Олег Павлишин, диакон Владимир Кнырик.

«Участники нынешнего велопробега, а в нынешнем году их 23 человека, это – в основном те, кто был его участником в прошлые годы. Проводя данное мероприятие, мы не преследуем каких-то соревновательных целей – посещаем места, связанные с историей Запорожского края, молимся в храмах, созерцаем природные красоты», – рассказал клирик Свято-Андреевского кафедрального собора иерей Николай Сук