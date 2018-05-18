В Черновцах Совет Церквей выступил против проведения "Фестиваля равенства"

Черновицкая областной Совет Церквей и Религиозных Организаций выразил возмущение из-за проведения в городе Фестиваля равенства".

Об этом говорится в открытом обращении Совета Церквей, сообщает "Молодий буковинець".

"Областной Совет Церквей и Религиозных Организаций выражает глубокую обеспокоенность попыткой внедрить в Черновицкой области антихристианские и антиморальные ценности в сфере семьи через пропаганду ЛГБТ среди жителей города Черновцы и Черновицкой области", - говорится в тексте обращения.

Совет Церквей возмутился из-за намерения неправительственной организации Amnesty International провести 19 мая в Черновцах "Фестиваль равенства".

"Областной Совет Церквей и Религиозных Организаций болеет за моральные и психическое здоровье нашего общества, стремится воспитывать детей в атмосфере здоровой семьи, а значит, не позволит проводить в нашем государстве пагубные социальные эксперименты типа гендерной идеологии и пропаганды ЛГБТ. Мы решительно будем противостоять посягательствам на украинскую семью и брак как союз мужчины и женщины", - говорится в тексте обращения.

В то же время Совет Церквей призывает Amnesty International "опомниться и не разжигать в Черновицкой области рознь".

"Совместными усилиями буковинской общине удается сдерживать негативные явления в обществе. Мы молимся за мир и согласие в крае, но просим уважать исконные убеждения верующих Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Религиозные деятели призвали жителей Черновицкой области "воздержаться от любых противоправных действий, уважать и выполнять действующее законодательство Украины".

"Мы обращаемся к властям города и области с просьбой не допустить осквернения морали в обществе и эскалации вражды за пропаганду враждебных для украинского общества идей и псевдоморальных ценностей. Законным способом не допустить проведения этого мероприятия и уберечь Черновицкую область от посягательств на традиционную семью и возможного противостояния между сторонниками ЛГБТ и радикально настроенной части общества", - говорится в письме.