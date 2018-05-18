В Дубно открылась выставка вышитых икон, которые мастерица создавала в течение 20 лет

Луцкая мастерица Юлия Токарская показала в Дубенском замке результат 20-летней работы – 16 вышитых уникальной техникой икон и 7 кукол.

Как сообщает "Волинь24", выставку "Вселенная" она открыла в четверг, 17 мая. Символично – в день праздника Вознесения Христова и День вышиванки.

Женщина говорит, что постоянно осваивает новые техники и приемы, подбирает оригинальные цвета. Новинки испытывает на картинах, а уже над иконами работает отточенной рукой. Работа очень хлопотная. Первую икону вышивала 2,5 года, последнюю – 9 месяцев.

С особым трепетом мастерица относится к образам святых. Она – одна из немногих, кто вышивает лики, ведь большинство мастеров к вышитой одежде просто подставляют фото или рисунки.

«Образы приходят ко мне во сне, но обычно они очень размыты, поэтому, чтобы нарисовать эскиз, мне нужно пересмотреть десятки икон – не только украинских, но и греческих, в частности, афонских, европейских. Мои иконы – это собирательный образ из десятков других», - рассказывает Юлия Токарская.

Один из любимых ее образов – Мария Магдалина.

«С ней связана одна интересная история. Когда вышивала образ Марии Магдалины, мне не понравились ее глаза, поэтому я решила распороть одно, чтобы переделать. Но после того, как я это сделала, на утро у меня палец спух, потом были серьезные проблемы с ним. Я поняла, почему так получилось, извинилась и вышила, как было. Видимо, она хотела именно так выглядеть», - говорит женщина.

Еще одна веха творчества Юлии Токарской – вышитые куклы.

«Я молю Бога, чтобы таланты Юлии развивались и дарили радость окружающим. Мы все руки Божии, но есть особые руки – это руки Юлии Токарской. Я поражен ее иконами», - отметил руководитель просветительского отдела Волынской епархии УПЦ священник Валентин Марчук.

Раньше иконы мастерицы уже были представлены в Луцком замке и Киево-Печерской лавре.