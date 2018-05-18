В лютеранском кафедральном соборе Одессы состоится органный фестиваль

В лютеранском Кафедральном Соборе Св. Павла Одессы с 20 мая по 1 июля пройдет VIII Международный органный фестиваль им. Т. Рихтера.

В исполнении всемирно известных музыкантов прозвучат великие произведения, написанные за всю историю для короля инструментов – органа, сообщает одесский портал "Культурометр".

Откроет фестиваль главный организатор и первая леди – органистка Вероника Струк (Одесса), струнный квартет «Гармонии Мира» и ведущие вокалисты исполнением всемирно известной «Кофейной Кантаты» И. С. Баха.

На протяжении всего фестиваля зрителей ждут и импровизация, и классика, и экспериментальные поиски Алана Саттона (Великобритания), Петера Дике (Германия), состоятся джазовые и органные концерты Бернара Струбера (Франция), Кристофа Андреаса Шефера (Германия), Берта Висгерхофа (Нидерланды), Анны Стрезевой (Молдова). В завершение состоится концерт, где прозвучат произведения в исполнении известнейшего органиста мира Иштвана Элла (Венгрия).

Напомним, имя выдающегося Т. Рихтера (отца гениального пианиста Святослава Рихтера) фестиваль носит уже 3 года - музыкант блистал в стенах Кирхи и внес огромный вклад в историю и развитие музыкальной Одессы. Фестиваль создан для популяризации органной музыки, взаимообмена и культурного диалога.