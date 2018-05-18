В Украину вернулось «Белое братство»

В Украине активизировались адепты "Белого братства" - секты, прогремевшей в начале 1990-х на всю страну.

В соцсетях появляются многочисленные группы, где популяризируют "творчество" Марии Дэви Христос, сообщают «Вести».

В группах участники делятся книгами, стихами, клипами и лекциями "наставницы Бога" на земле. А свои имена скрывают под псевдонимами. Страницы адептов пестрят "предупреждениями" - опасность несет не только оформление документов, но и банкоматы, поскольку "современные нанотехнологии могут наносить невидимые глазу линии на тело человека, а потом считывать их на расстоянии".

Предлагают книги Преображенской и известные интернет-магазины. Например, "Земной путь Матери Мира" можно приобрести за 118 грн. Правда, товар они принимают только под заказ - смогут доставить через две недели.

Сейчас бывший лидер секты Марина Цвигун называет себя не Марией Дэви Христос, а Викторией Преображенской и проживает в Москве. Она также получила дипломом доктора философии в области теологии.

В своих лекциях Преображенская пугает адептов "мировым злом" и подсказывает землянам "путь спасения".

"Пришло время подготовить человечество к явлению антихриста, чтобы собрать вот это число и для планеты подготовить новую трансформу, чтобы планета снова могла в один момент перейти на новый уровень. Темные силы изгнали меня с моей родины, но я выдержала и собрала свои души, которые готовы идти за мной", - говорит она.

Еще в 2013 году Марина Цвигун уже под именем Виктории Преображенской устраивала выставки картин в Киеве, посетителям которых раздавали буклеты, в которых шла речь о подготовке к концу света, необходимости создания "шестой расы, избранных Богом", а также о Сириусе.

Напомним, что 25 лет назад сотни тысяч человек, покинув свои семьи и отдав в дар квартиры, полностью перешли под влияние Марии Дэви Христос. 10 ноября 1993 года члены "Белого братства" захватили Софию Киевскую и собирались себя сжечь. Марина Цвигун была приговорена к четырем годам лишения свободы. Экс-прокурор Виктор Шокин, который тогда вел дело "Белого братства", вспоминал, что у очень многих адептов секты обнаружили психические отклонения, а вот саму Цвигун признали вменяемой.