Представители историко-краеведческих организаций Волынской области, административным центром которой является город Луцк, бьют в набат: исторические памятники разрушаются, осквернение могил поставлено на промышленные рельсы.

На Волыни костями расстрелянных военнопленных штукатурили школу, сообщает портал «Украина.ру».

Этот вопиющий инцидент произошел в городе Ковель Волынской области, неподалеку от границы с Волынской областью. О нем рассказал в своем видеообращении, опубликованном в среду, 16 мая, председатель Волынской областной организации ветеранов Украины Александр Булавин.

«Чего только стоит отношение к истории лагерей военнопленных на Волыни. Свежий пример выявления расстрельных захоронений в Ковельском карьере, кости из которого развезли по всему городу, ими позорно штукатурили школу и жилые дома», - заявил он.

Напомним, что под Ковелем в 1942-44 годах существовал лагерь военнопленных Stalag №301. После войны специальная комиссия нашла под Ковелем 69 массовых захоронений, в которых находилось более 10 тысяч жертв нацистов.

Но в прошлом году к карьеру прибыл экскаватор, который и потревожил прах тысяч и тысяч невинно убиенных. После того, как под пластами песка обнаружились горы черепов и костей, на место прибыли краеведы, историки, археологи. Затем сюда прибыл исполнительный директор Волынской религиозной общины прогрессивного иудаизма Сергей Швардовский, который справедливо полагал, что в карьере находятся останки расстрелянных еврейских детей.

Евроейская община настаивала на том, что карьер нужно засыпать и устроить на нем мемориал. Но вместо этого власти начали гонения на краеведов, историков и общественников, пишет издание.

«Мы устали от беспредела чиновников и их варварского отношения к истории нашей страны. Вот мы в течении года неоднократно обращались по этим вопиющим фактам в полицию, прокуратуру, горсовет, облсовет. В итоге губернатор на наше требование создал комиссию - но в ней все те, против кого мы выступаем», - рассказал один из участников поискового движения.

Издание также отмечает, что земли карьеров давно розданы под застройку и сданы в аренду бизнесменам, добывающим песок, которые, выждав немного, продолжили свое дело, правда, стараясь просеивать песок, избавляя его от крупных костей.

Этот песок исправно поступал и поступает на местные стройки. По словам Булавина, песок с костями применялся даже при проведении штукатурных работ в ковельской средней школе.

«Украсили школу останками красноармейца» - печально констатировал он.

Кстати, власти Волыни стирают память о трагедии не только в Ковеле, но и в Луцке, где была снесена синагога. А место, где располагалось гетто - на улице Кафедральной, 13, все время пытаются застроить. Но краеведе обороняют его из последних сил.