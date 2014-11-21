Обнародован доклад ООН по правам человека в Украине

20 ноября обнародован новый доклад Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине. В нем говорится, что несмотря на объявленное в сентябре на востоке Украины прекращение огня, там по-прежнему царит насилие. Людей убивают, подвергают незаконным задержаниям и пыткам. Растет число лиц, которые вынуждены покидать свои места и спасаться бегством. В подконтрольных повстанцам районах разрушены основы правопорядка. Там сконцентрировано большое количество современных вооружений и иностранных боевиков. Об этом сообщает сайт ООН.

«Ситуация в затронутых конфликтом областях постоянно усугубляется и сопровождается коллапсом законности и правопорядка, а также установлением параллельных структур управления на территориях, находящихся под контролем [самопровозглашенных] «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики», - говорится в докладе ООН.

«Количество жертв продолжает расти. Гражданские лица, в том числе женщины, дети, меньшинства и широкий круг уязвимых лиц и групп продолжают страдать от последствий политического тупика в Украине», - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, представляя доклад.

В докладе указывается, что с середины апреля по 18 ноября на востоке Украины были убиты, по меньшей мере, 4317 человек и 9921 - ранены. Резко возросло и число внутренне перемещенных лиц – с 275 489 по состоянию на 18 сентября, до 466 829 человек по состоянию на середину ноября.

С момента введения режима прекращения огня - в период с 6 сентября по 18 ноября - погибли 957 человек. Некоторые из этих лиц могли быть убиты до прекращения огня, однако информация на этот счет появилась позднее.

Эксперты отмечают, что необходимо предпринять все усилия для обеспечения защиты людей, проживающих на затронутых конфликтом территориях. Они призывают найти мирное решение для того, чтобы прекратить боевые действия и насилие и предотвратить дальнейшее ухудшение условий жизни людей в восточных регионах страны.

Представляя доклад, Верховный комиссар приветствовал принятие парламентом Украины ряда законов, в том числе о положении внутренне перемещенных лиц, о борьбе с коррупцией и о реформе прокуратуры. Он отметил, что 15 октября президент Украины подписал указ, согласно которому правительство должно разработать к 1 января 2015 года национальную стратегию по правам человека.

Вместе с тем, Зейд Раад аль-Хусейн выразил глубокое разочарование отсутствием «существенного прогресса в усилиях по привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека.

Опубликованный отчет - седьмой доклад, подготовленный миссией ООН по наблюдению за ситуацией с правами человека в Украине. Он охватывает период с 17 сентября по 31 октября 2014.