В Греции за клевету на главу Элладской Церкви осужден главный редактор и издатель газеты

В Греции на несколько месяцев тюремного заключения были осуждены главный редактор и издатель газеты "Акрополь", сообщает Православие.Ru со ссылкой на Romfea.

Обвинение суда первой инстанции звучит однозначно: за неоднократные публикации клеветы на главу Элладской Церкви, Архиепископа Афинского и других архиереев.

Суд после многочасовых слушаний по делу признал главного и выпускающего редактора газеты виновными в публикации клеветы, которая якобы проливала свет на внутрицерковные взаимоотношения, связанные с попустительством иерархов к нравственному состоянию клира Элладской Церкви.

В слушаниях по делу представители Церкви отчетливо показали, что опубликованные материалы не имеют ничего общего с реальностью.

В начала судебного разбирательства хозяин газеты и ее исполнительный директор через своих адвокатов принесли извинения за написанное против Архиепископа Афин и в их отношении приговор ограничился всего лишь большим штрафом.