Винницкие волонтеры передали 15 тонн продуктов для вынужденных переселенцев в Святогорскую лавру

Около 15 тонн продуктов доставили на днях для содержания 170 женщин и детей вынужденных переселенцев, проживающих в Свято-Успенской Святогорской лавре.

Это уже 15-й гуманитарный рейд, организованный силами винницких волонтёров - супругов Георгия и Людмилы Толчевых. В этот раз в Святогорскую лавру было доставлено 7 тонн картофеля, 2 тонны яблок, 2 тонны зерна, 1 тонна гороха и 3 тонны муки, сахара, подсолнечного масла и различной консервации, сообщается на сайте лавры.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие прихожане храмов Винницкой и Уманской епархий УПЦ, жители Умани и Жмеринки, фермеры, казаки из казаческого братства в Кировоградской области, жители с. Русское поле Закарпатской области, сёстры Браиловского Свято-Троицкого женского монастыря и братия Галайковского Спасо-Преображенского мужского монастыря Винницкой епархии.

Сейчас в Святогорской лавре на полном её содержании проживают до 130 женщин и 37 детей дошкольного и школьного возраста.