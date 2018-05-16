Работники Львовской таможни передали музеям старинные иконы, которые пытались незаконно вывезти из страны

Работники Львовской таможни передали музеям и религиозным заведениям 36 предметов религиозного культа.

Среди них иконы, медальоны, плакаты, датированные ХVIII - началом XX веков, сообщается на сайте ДФС в Львовской области.

В частности, переданы иконы с изображением Христа, Богородицы, святых Николая, Иоанна Крестителя и другие.

Изготовлены они в Украине, Польше, России. Большинство икон написаны масляными красками на дереве, многие из них имеют металлический оклад, гравировку, плакаты из бронзы (литье), медальоны из серебра и белого металла. Древнейшими и самыми ценными являются иконы Богородицы с Младенцем, изготовленная в Украине в ХVIII в. и образ преподобного Александра Свирского 1794 года изготовленный в России.

В свое время эти реликвии задержали при попытках незаконного перемещения через таможенную границу Украины.

Теперь их передают на постоянное хранение четырем музеям. В частности Николаевскому областному художественному музею имени Верещагина передано 26 икон.