На Львовщине за 1 млн гривен отреставрируют деревянную церковь из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

На реставрацию церкви Сошествия Святого Духа, которая расположенная в с. Потелич Жовковского района и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2018 году выделят 1 млн гривен.

Об этом сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на местную газету "Прикордоння".

Деревянная церковь Сошествия Святого Духа в Потеличе является памятником архитектуры национального значения. Она одна из старейших деревянных сакральных сооружений. Ее построили в 1502 году, в 2013 году ее внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2015 году в электрощиток храма попала молния, в результате чего задымилась проводка, повредился стенопись памятника архитектуры.

Областной программой "Охрана и сохранение культурного наследия на 2016-2018 гг" было предусмотрено восстановление фундаментов, выравнивание деформации сруба, устройство фундаментов, гидроизоляция, замена пола, консервация росписей, реставрация стен, столярки окон и дверей. В прошлом году за областные средства изготовили проектно-сметную документацию, а также восстановили электросеть, системы пожаротушения и сигнализации.

Эту программу продлили до 2020 года. В уточненном проекте на 2018 год предусмотрено из областного бюджета 1 млн гривен на реставрацию церкви Сошествия Святого Духа в Потеличе.