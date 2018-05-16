В Мукачево священники сыграли в футбол с ветеранами АТО

Вчера, 15 мая, по приглашению ветеранов АТО, 128-й отдельной механизированной бригады Мукачево, которая действует при военной части А-1556, и по инициативе председателя Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины протоиерея Игоря Билака состоялся фубольний турнир.

Товарищеская футбольная встреча, участие в которой приняло духовенство епархии и ветераны АТО, состоялась в рамках Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом. Игра состоялась в спортзале воинской части, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Организаторы сообщают, что по результатам игры "победила дружба".