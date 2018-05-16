В Запорожской области состоится велопробег «Козацкая Проща» к 1030-летию Крещения Руси
02:11, 16 мая 2018Общество
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В этом году велопаломникам предстоит преодолеть расстояние в более 150 км / hramzp.ua
В Запорожской области с 18 по 20 мая состоится VIII ежегодный традиционный велопробег «Козацкая Проща», посвященный 1030-летию Крещения Руси.
Маршрут будет пролегать вдоль Каховского водохранилища (вод реки Днепр), в которых происходило Крещение Руси, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
В этом году велопаломникам предстоит преодолеть расстояние в более 150 км, проехав от Запорожья до села Великая Знаменка, а далее в город Энергодар, минуя город Каменка – Днепровская и прилегающие села.
Маршрут начнется молебном о путешествующих в Свято-Покровском кафедральном соборе Запорожья в 7.30. Выезд участников в 8.00.
Желающие принять участие должны предварительно зарегистрироваться у организаторов (протодиакон Олег 093-797-85-47).
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