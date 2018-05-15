Во Франковске мужчина украл из часовни Евангелие, крест, иконы и подсвечники

В Ивано-Франковский отдел полиции поступило сообщение от 61-летнего местного жителя, который сообщил о том, что неизвестный проник в часовню, откуда похитил металлический крест, Евангелие, два бронзовых подсвечника, две иконы и два рушника.

Об этом сообщает Galka.if.ua.

В ходе проведения следственных действий правоохранители установили лицо причастное к вышеуказанному преступлению, им оказался 49-летний местный житель. Как выяснилось, злоумышленник, проходя возле часовни, воспользовался отсутствием вокруг возможных свидетелей и путем отжима металлопластиковой двери проник внутрь, откуда совершил кражу вышеуказанных вещей, после чего, с места происшествия скрылся.

В дальнейшем похищенное продал, а вырученные средства потратил на свои нужды.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Идет следствие.