На Киевщине неизвестные сожгли часть мемориала жертвам Голодомора

В Обухове неизвестные сожгли часть мемориала жертвам Голодомора. В ночь на понедельник неизвестные подожгли деревянную постройку (мельницу) мемориального комплекса жертвам Голодомора, которая находится на кольцевой дороге Обухова. Постройка сгорела почти полностью, сообщает местный портал "Хроники Обухова".

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