На Киевщине неизвестные сожгли часть мемориала жертвам Голодомора
01:26, 15 мая 2018Общество
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Неизвестные подожгли мельницу, которая входит в Обуховский мемориала жертв Голодомора / obukhiv.info
В Обухове неизвестные сожгли часть мемориала жертвам Голодомора.
В ночь на понедельник неизвестные подожгли деревянную постройку (мельницу) мемориального комплекса жертвам Голодомора, которая находится на кольцевой дороге Обухова. Постройка сгорела почти полностью, сообщает местный портал "Хроники Обухова".
Мемориал Голодомора до поджога / obukhiv.info
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