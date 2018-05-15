На Львовщине священник УГКЦ отсудил деньги у священника УПЦ КП за избиение

Золочевский райсуд 3 мая признал священника УПЦ КП Игоря Проця виновным в нанесенных легких телесных повреждений в августе 2016 года греко-католическому священнику Николаю Мандрику в помещении Ясеновецкого сельсовета в Золочевском районе Львовщины.

Суд обязал виновника выплатить пострадавшему 9 750 грн в качестве возмещения причиненного материального и морального ущерба, сообщает "Zaxid.net".

Инцидент случился 25 августа 2016 года. Настоятель местного храма Преображения господня УГКЦ Николай Мандрик пришел в кабинет сельского головы, чтобы обсудить установление в селе фигуры Матери Божьей. Во время этого разговора в кабинет заглянул священник УПЦ (КП) Игорь Проц, который начал оскорблять представителя другой конфессии, говорится в приговоре суда.

Впоследствии оба священники и председатель вышли в коридор. На лестнице Игорь Проц нанес удары Николаю Мандрику в лицо, ноги и живот. В результате избиения у него была разбита бровь, которая кровоточила, медики диагностировали легкое сотрясение мозга, многочисленные гематомы на теле. Потерпевший Николай Мандрик неделю лечился в стационаре.

Суд признал Игоря Проця виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение), однако освободил от штрафа в 1700 грн за это, применив закон «Об амнистии в 2016 году».

Вместе с этим суд частично удовлетворил гражданский иск Николая Мандрыка и обязал его обидчика уплатить 1 750 грн причиненного материального ущерба и 8 000 грн морального ущерба.