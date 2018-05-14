Во Львове полиция задержала мужчину, который украл бронзовый крест из Гарнизонного храма УГКЦ

12:53, 14 мая 2018
Общество
837
Патрульные нашли подозреваемого в краже из церкви / facebook.com/lvivpolice

Как сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львова, полицейские совместно с «муниципалами» разыскали и задержали преступника.

«Центр безопасности города обнаружил указанного преступника на камерах видеонаблюдения и предоставил инспекторам его описание. Поддерживая связь с муниципальной стражей, которая «вела» подозреваемого по камерам, патрульные увидели и задержали его на улице Винниченко», – говорится в сообщении полиции.

Патрульные задержали 46-летнего мужчину и доставили в Галицкий отдел полиции, однако украденного креста при нем уже не было. Дело передали следователям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter