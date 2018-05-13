В День матери франковцы прошли маршем в поддержку семейных ценностей

Сегодня в Ивано-Франковске при участии религиозных организаций и общественных объединений состоялся "Марш за жизнь и семейные ценности".

Таким образом организаторы и участники хотят провозгласить ценность человеческой жизни от самого зачатия и призвать всех украинцев приложить максимум усилий для защиты жизни каждого нерожденного ребенка и христианских ценностей семьи, пишет "Фиртка".

Стартовал марш от площади Ивана Франко, оттуда колонна двинулась по улицам города.

"В этом году особый марш за жизнь потому, что он пришелся на праздник матери. Очень приятно, что сегодня мы все вместе идем и можем прославлять Господа Бога и христианские ценности. С каждым годом все больше и больше участников собирает марш. Кстати, это европейская позиция когда люди выходят и показывают свои ценности", - отметил городской голова Руслан Марцинкив.

Представители духовенства отмечают, что жизнь начинается в момент зачатия, а не рождения и заканчивается в момент смерти.