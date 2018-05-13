На Черниговщине перезахоронили останки героя Второй Мировой, который погиб в 1944

В городе Бобровица Черниговской области в День памяти и примирения состоялось перезахоронение праха Михаила Дмитриевича Стельмаха – военного, который погиб во время Второй мировой войны.

Из Винницкой области останки воина перевезли на родную землю и похоронили на кладбище в городе Бобровица, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

Михаил Дмитриевич родился в с. Вороньки Бобровицкого района Черниговской области в 1905 году. Во время войны, в 1944 году, он участвовал в кровопролитном бою за освобождение села Ратово Винницкой области, где был тяжело ранен и умер от ран 10 марта 1944, и был похоронен в братской могиле.

Отпевание героя совершил клирик храма Архистратига Михаила УПЦ г. Бобровица протоиерей Иоанн Ярема.