В Киеве ученые начали раскопки возле стены и башни Кирилловского монастыря

В Киеве 10 мая ученые Института археологии Национальной АН Украины начали раскопки возле частично уцелевших стены и башни Кирилловского монастыря, воздвигнутых в XVIII веке.

Об этом рассказал заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Вячеслав Корниенко, сообщают "Факты".

Храмом этого монастыря являлась одна из древнейших церквей Киева - Кирилловская, которая была построена в XII веке (она сохранилась).

Монастырь там существовал еще во времена Киевской Руси, но после нашествия Батыя (монголы захватили Киев в 1240 году) был закрыт. Его возродили только в XVII веке. Постепенно увеличивалось количество построек, территорию монахи обнесли мощной каменной стеной с башнями. В конце XVIII века монастырь закрыли в связи с секуляризацией - изъятием государством церковного имущества. Тогда там открыли Кирилловскую больницу.

"До наших дней достояли лишь часть монастырской стены и одна из башен. Мы намерены в течение лета их отреставрировать. В результате они приобретут экспозиционный вид. Прежде чем начать эти работы, нужно тщательно обследовать территорию вокруг стены и башни. Этим сейчас и занялись археологи. Пока что они дошли до слоя грунта XIX века и обнаружили в нем царские монеты. Замечу, что в наших планах провести трассировку (обозначить на местности) периметра, по которому проходила монастырская стена", - рассказал Вячеслав Корниенко.