В Херсоне презентовали лучшие творческие работы конкурса «Один раз на всю жизнь»

В Херсонской областной библиотеке для детей им. Днепровой Чайки 5 мая состоялся очный этап городского конкурса «Один раз на всю жизнь».

Члены жюри конкурса имели возможность услышать презентации (защиту) творческих работ участников конкурса в номинациях: «Видеореклама», «Литературное творчество» и «Печатная продукция», сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.

Конкурс проводится как совместный проект Отдела по делам семьи Херсонской епархии Украинской Православной Церкви и Управления образования Херсонского городского совета. Партнер конкурса – КЗ «Херсонская областная библиотека для детей имени Днепровой Чайки» Херсонского областного совета.

В конкурсном соревновании приняли участие больше тридцати участников, которых поддерживали педагогические работники, родители и друзья. Имена победителей можно будет узнать на праздничном награждении победителей конкурса, которое состоится 15 мая в 14-00 в актовом зале Херсонского Дворца детского и юношеского творчества.