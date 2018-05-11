В Херсоне презентовали лучшие творческие работы конкурса «Один раз на всю жизнь»

06:31, 11 мая 2018
Общество
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В конкурсном соревновании приняли участие больше тридцати участников / detkamda.church.ua

Члены жюри конкурса имели возможность услышать презентации (защиту) творческих работ участников конкурса в номинациях: «Видеореклама», «Литературное творчество» и «Печатная продукция», сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ

/ detkamda.church.ua

Конкурс проводится как совместный проект Отдела по делам семьи Херсонской епархии Украинской Православной Церкви и Управления образования Херсонского городского совета. Партнер конкурса – КЗ «Херсонская областная библиотека для детей имени Днепровой Чайки» Херсонского областного совета. 

/ detkamda.church.ua

В конкурсном соревновании приняли участие больше тридцати участников, которых поддерживали педагогические работники, родители и друзья. Имена победителей можно будет узнать на праздничном награждении победителей конкурса, которое состоится 15 мая в 14-00 в актовом зале Херсонского Дворца детского и юношеского творчества. 

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