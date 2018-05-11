Община Кафедрального собора УПЦ провела акцию по выдаче продуктов киевским пенсионерам

Вчера, 10 мая, в рамках проекта «Друзья на улице», работники социального отдела Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с неравнодушными киевлянами организовали выдачу продуктов питания для пожилых людей.

По благословению епископа Бородянского Варсонофия на территории строящегося собора у часовни благоверного князя Ярослава Мудрого социальные работники и волонтеры раздавали всем нуждающимся продуктовые наборы, в котором была гречка, рыбные консервы, сливочное масло, йогурт, пирожки. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора.

Одним из направлений работы социального отдела является ежедневная выдача хлебобулочных изделий неимущим.

"Обычно это свежая выпечка (пирожки) или дополнительные продуктовые наборы к праздникам. Такая работа очень важна, так как люди, нуждающиеся в поддержке, могут гарантированно получить её на территории церковного комплекса. Подопечные, регулярно получающие продовольственную помощь, искренне благодарны епископу Варсонофию и жертвователям за христианское внимание к ним", - рассказали организаторы акции.

Кроме распределения продуктов питания в будние дни при Кафедральном соборе УПЦ существует центр по сбору вещей для нуждающихся.