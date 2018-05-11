Община Кафедрального собора УПЦ провела акцию по выдаче продуктов киевским пенсионерам

00:49, 11 мая 2018
Общество
72
Община Кафедрального собора УПЦ провела акцию по выдаче продуктов киевским пенсионерам / sobor.in.ua

Вчера, 10 мая, в рамках проекта «Друзья на улице», работники социального отдела Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с неравнодушными киевлянами организовали выдачу продуктов питания для пожилых людей. 

По благословению епископа Бородянского Варсонофия на территории строящегося собора у часовни благоверного князя Ярослава Мудрого социальные работники и волонтеры раздавали всем нуждающимся продуктовые наборы, в котором была гречка, рыбные консервы, сливочное масло, йогурт, пирожки. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора

/ sobor.in.ua

Одним из направлений работы социального отдела является ежедневная выдача хлебобулочных изделий неимущим.

"Обычно это свежая выпечка (пирожки) или дополнительные продуктовые наборы к праздникам. Такая работа очень важна, так как люди, нуждающиеся в поддержке, могут гарантированно получить её на территории церковного комплекса. Подопечные, регулярно получающие продовольственную помощь, искренне благодарны епископу Варсонофию и жертвователям за христианское внимание к ним", - рассказали организаторы акции.

/ sobor.in.ua

Кроме распределения продуктов питания в будние дни при Кафедральном соборе УПЦ существует центр по сбору вещей для нуждающихся.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter