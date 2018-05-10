В Винницкой области нашли 1300-летний скальный храм, построенный выходцами с Афона

В Винницкой области обнаружили уникальный скальный храм, возраст которого - как минимум 1300 лет.

Он создан монахами, которые возвращались с Афона, сообщает "Сегодня".

В современном храме, в нескольких километрах от села Гальжбиевка, монах показал старинную икону Святой Троицы, которой более ста лет. Также отшельник добавил, что эта церковь была построена не случайно, поскольку ниже в скалах расположена святыня, построенная монахами, вернувшимися со святой горы Афон.

"Там есть пещерный комплекс, где обнаружили 14 комнат внутри. Рахманские монахи, когда-то их делали, где-то седьмой-восьмой век. В то время было в моде монашество вести именно в уединении в скальных таких породах", – объяснил монах-аскет, иеродиакон Паисий.

Ветра, солнце и дожди разрушили храм, который упал в пропасть. Осталась лишь небольшая комната с иконами, которые сюда принес монах. Но, если присмотреться, на стенах можно увидеть скальные рисунки, сделанные монахами тысячу лет назад. Расшифровать их до сих пор не могут ни ученые, ни исследователи. Есть только предположения.

"Делали какие-то зарубки. Наверное, это было какое-то древнее письмо. Если, допустим, там какой-то всадник, значит, были какие-то набеги. И там есть ромбы, и есть круги, а круг – это символ бесконечности", – объяснила этнограф Галина Собко.

Сколько еще келий было у монахов-аскетов в этих скалах, не знают ни местные жители, ни исследователи. Село вымирает – в нем осталось всего полсотни жителей, а, чтобы его возродить – приглашают туристов. Говорят, что здесь уникальный микроклимат, а Оксановку в шутку называют мини-Карпатами.