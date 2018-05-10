На Ровенщине отреставрируют столетнее произведение искусства "Голгофа"

Картина Ивана Ижакевича «Голгофа», которая размещена на фасаде Георгиевской церкви Национального историко-мемориального заповедника «Поле Берестецкой битвы», нуждается в срочной реставрации.

На совещании с участием музейщиков, архитекторов и художников под руководством заместителя председателя ОГА Светланы Богатырчук-Кривко обсудили, каким образом будут спасать столетнее произведение искусства, сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

Как рассказал художник Ярослав Марчук, поверхность картины претерпевает деструктивные изменения. Уже 53 % картины полностью утраченные, а это около 30 квадратов. Поэтому вопрос реставрации является неотложным, ведь можно потерять картину.

«Во-первых, необходимо забрать живопись с фасада церкви, и по частям перенести ее в закрытое помещение, где она не будет подвергаться дальнейшему воздействию природных факторов. Для этого нужно разработать проект переноса. Далее есть предложение временно разместить картину в бальном зале Дубенского замка и реставрировать там. Проект реставрации мы уже имеем, но его следует возобновить», - отметила Светлана Богатырчук-Кривко.

На ремонтно-реставрационные работы картины Ивана Ижакевича из государственного бюджета в этом году должно поступить 6 миллионов гривен.

На месте живописи художники советуют создать его копию – мозаику. А пока будут работать над организацией реставрационных работ, к которым хотят привлечь львовских специалистов.

В ОГА планируют воплотить в жизнь проект создания на территории заповедника нового корпуса музея, который разместится вблизи памятника павшим казакам. Его разработали еще в 2009 году, однако в связи с отсутствием финансирования не реализовали. Как отметила заместитель председателя ОГА, картину «Голгофа» можно будет разместить в новом музее, где будут созданы надлежащие условия хранения.