Кличко пообещал ко Дню Киева открыть обновленную Владимирскую горку

В Киеве ко Дню города откроют обновленную Владимирскую горку, а впоследствии и ряд других туристических объектов столицы, где продолжаются ремонтные работы.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

«Киев прихорашивается и готовится к летнему сезону. Для коммунальщиков весенне-летняя пора - это время интенсивной работы. Мы ремонтируем столичные дороги, парки, знаковые туристические объекты. Сегодня посетил и проверил некоторые из них», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что на Владимирской горке сейчас кипят работы - и в выходные, и утром, и вечером.

«Это - одна из визитных карточек Киева и, надеюсь, киевляне будут приятно удивлены обновленным местом отдыха», - написал мэр столицы.

По словам Кличко, также вскоре планируют открыть новые всходы на Старокиевской горе от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары–Кожемяки. Он отметил, что там также сегодня продолжаются активные работы.

«Планируем в будущем продлить лестницу, чтобы соединить Пейзажную аллею, Аллею художников с Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов в единый туристический маршрут», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что на Пейзажке киевляне и туристы увидят не только новые лестницы, там происходит реконструкция и благоустройство территории, укрепление склона. Виталий Кличко заверил, что это будет современная и комфортная зона отдыха в историческом центре. В частности, со смотровыми площадками, удобными скамейками, общественной уборной, зонами доступа WI-FI, видеонаблюдением, новым современным освещением.

«Делаем Киев более красивым и комфортным!», - написал Кличко.