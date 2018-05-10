В Ивано-Франковской области мужчина в нетрезвом состоянии вырывал кресты из могил

В Ивано-Франковской области мужчина вырывал кресты на кладбище.

Случилось это 9 мая, в селе Пасечная, сообщает "Область.онлайн".

42-летний злоумышленник был в нетрезвом состоянии.

Если бы не местные жители, которые стали очевидцами такого надругательства, то человек вырыл бы больше чем восемь крестов с могил.

Уже достаточно выпив, злоумышленник решил пришел на кладбище и поглумился над памятью умерших, повредив их место упокоения. Местный житель с жестокостью набросился на первые попавшиеся под руку кресты и начал их вырывать.

К счастью, прохожие люди увидели такое издевательство и вызвали правоохранителей. Когда те приехали, то вырванные кресты стояли уже недалеко от кладбища, на обочине, а сам злоумышленник скрылся.

Полицейские быстро его нашли. Теперь нарушителю грозит лишение или ограничение свободы сроком от 4 до 5 или от 4 до 7 лет.