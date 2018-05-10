На Закарпатье во дворе местного жителя сохранился 500-летний храм, который построил прадед хозяина

На Закарпатье во дворе местного жителя сохранилась церковь, которой полвека.

Церковь построил более 400 лет назад прапрадед хозяина дома, сообщает "Закарпаття Рідне".

Более 400 лет назад прапрадед местного жителя села Тихий, на Великоберезнянщине, построил во дворе церковь, которой сейчас около 500 лет.

Хозяин дома рассказывает, что она передается из поколения в поколение по мужской линии.

Раньше здесь проводили венчание молодых и крещение младенцев. Однако, сейчас службу проводят лишь дважды в году: 27 сентября и на Рождество.

Возле церкви можно увидеть столетний крест и колокол, который по словам местных, разгоняет грозу. А непосредственно в самом храме нет ценных икон.

Наибольшей ценностью семья считает старинное Евангелие, датированное 1645 годом.