В Чопе военные и священники прошли торжественным маршем в честь Победы

Сегодня, 9 мая, в День победы над нацизмом в Чопе почтили память погибших во Второй мировой войне.

В этот день по городу прошли торжественным маршем военнослужащие 18-го отдельного мостового отряда, воинской части ТО300, которая расположена в Чопе. Духовенство Мукачевской епархии УПЦ также приняло участие в чествовании памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба епархии.

По приглашению командира воинской части ТО300 г. Чоп подполковника Станислава Сергеевича Приходько по благословению управляющего Мукачевской епархией, архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора участие в марше принял и военный капеллан части Т0300, настоятель Свято-Успенского храма в г. Чоп, заместитель председателя Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины, протоиерей Николай Вакаров.