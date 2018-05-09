Община Кафедрального собора УПЦ поздравила ветеранов с Днем Победы

Накануне Дня Победы, 8 мая, благочинный Андрее-Владимирского храма протоиерей Павел Белый и социальный отдел Кафедрального собора УПЦ посетили киевский Дом ветеранов и поздравили участников войны с праздником.

В киевской Доме ветеранов проживает более двух сотен человек, из которых 53 -ветераны ВОВ и участники боевых действий, инвалиды войны. По благословению Председателя приходского совета религиозной общины Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова епископа Бородянского Варсонофия всем ветеранам от социального отдела собора были вручены цветы, открытка и сладкие подарочные наборы (конфеты, печенье, зефир в шоколаде, бисквитные рулеты), сообщается на сайте Кафедрального собора.

Сотрудники Кафедрального собора и протоиерей Павел зашли в каждую палату и поздравили ветеранов с великим праздником Победы, пожелали им помощи Божией, хорошего самочувствия и сил.

"Визиту и подаркам от социального отдела жильцы Дома ветеранов очень обрадовались. Бабушки и дедушки от всей души благодарили за поздравление, сами поздравляли с праздником и желали всего-всего самого хорошего. На самом деле они были благодарны не только за гостинцы, а за внимание и теплоту в общении", - рассказали сотрудники социального отдела Кафедрального соборра УПЦ о своем визите в Дом ветеранов.